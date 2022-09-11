До ініціативи не пропускати громадян РФ через свої кордони, навіть за наявності шенгенської візи, вже приєдналися Литва, Естонія та Польща.

Заборона на в'їзд громадян Росії в країни Балтії та Польщу - це не тільки питання безпеки цих країн, але й один з видів антиросійських санкцій.

Про це заявив президент Латвії Егілс Левітс, повідомляє Радіо Свобода.

"Також морально не можна виправдовувати, що в той самий час, коли російська армія вбиває мирне населення в Україні, росіяни знаходяться в наших країнах", – пояснив президент Латвії.

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Він нагадав, що до ініціативи не пропускати громадян РФ через свої кордони, навіть за наявності шенгенської візи, вже приєдналися Литва, Естонія і Польща. Незабаром відповідного рішення чекають також від Фінляндії.

Левітс не вважає таку заборону порушенням прав громадян РФ. А тим, хто заявляє про боротьбу з путінським режимом, пропонує отримувати статус біженця, а не їхати в європейські країни туристами.

"Росіяни, які дійсно зазнають репресій з боку державної влади, можуть подати заяву на притулок як біженці. У нас є закони про це, і, звичайно, як і всі громадяни інших країн, вони можуть претендувати на притулок", – підкреслив Левітс.

Війна в Україні та візи для росіян:

8 серпня президент Володимир Зеленський закликав ЄС закрити кордони Шенгенської зони для громадян Росії, яка веде війну на знищення України та українського народу.

За заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Перша країна зі списку вже реалізувавши обмеження на в'їзд.

У Росії на тлі подібних заяв за два тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%, а чиновники з РФ пригрозивши відповіддю на заборону.

Чехія, яка головує в Раді Європейського Союзу, має намір запропонувавши країнам ЄС розглянути припинення видачі шенгенських віз для росіян на засіданні в кінці серпня.

При цьому у Латвії розглядають можливість анулювати візи та посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України.

14 серпня дипломати Польщі заявили про те, що працюють над забороною видачі віз громадянам Російської Федерації. Рішення з цього питання може бути вже в найближчі тижні.

18 серпня Данія заявила про те, що обмежить видачу віз росіянам незалежно від рішення ЄС.

18 серпня стало відомо про те, що росіянам доведеться чекати фінські візи за 5 місяців.

19 серпня 2022 року Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Євросоюзу анулювати видані росіянам туристичні багаторазові шенгенські візи.

Проти загальної заборони виступили Кіпр, Греція і Німеччина. Канцлер Олаф Шольц заявив, що"це війна не російського народу, а Путіна".

Естонія, Латвія, Литва і Польща закривають в'їзд для росіян з 19 вересня.

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