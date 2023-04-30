Росіяни в країнах Балтії не горять бажанням стати частиною "руского міра".

Російськомовні жителі Латвії влаштували мітинг протесту біля російського посольства в Ризі з вимогою до Росії "не захищати" їх від уявних утисків. Про це пише місцеве видання Delfi.

Акцію протесту організувала громадська організація "Російський голос для Латвії". Приводом стала нещодавня заява Державної Думи РФ "Про неприпустимість репресивної політики керівництва країн Балтії щодо російськомовного населення".

Учасники "антипутінгу" прийшли до посольства з гаслами проти втручання Росії у внутрішні справи країн Балтії взагалі і Латвії зокрема. Також їм не подобається, що Кремль намагається використовувати російськомовних жителів країни для реалізації своїх геополітичних інтересів.

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"Нас не треба захищати – захищайте себе в Гаазі. Наша батьківщина - Латвія", - заявив організатор акції Мартін Левушкан.

Російська стратегія проти країн Балтії

18 квітня Держдума РФ ухвалила заяву "Про неприпустимість репресивної політики керівництва Латвії, Литви та Естонії щодо російськомовного населення", в якому звинуватила владу зазначених країн в "неофашизмі" і реалізації "злочинного курсу на тотальне витіснення російської мови з усіх сфер суспільного життя".

А днями до рук журналістів потрапив документ, що розкриває довгострокову стратегію впливу Кремля на країни Балтії. У ньому зазначено, що Росія визначила для кожної з цих країн свою концепцію, засновану на мусуванні мовної теми, економічній та культурній експансії. Ймовірно, план був складений ще до вторгнення РФ в Україну.

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