Тест вимагає, щоб люди розуміли основні фрази латиською мовою та говорили простими реченнями.

Влада Латвії вимагають від 20 000 росіян, які проживають в країні і мають російський паспорт, пройти мовний тест.

Як пише Reuters, це викликає великий страх і стрес у більшості з них, переважно у літніх жінок, які живуть у країні десятиліттями. Багато з цих людей бояться, що якщо вони не зможуть здати мовний тест, то їх видворять з країни.

Війна в Україні, розпочата РФ, є основною причиною цієї нової вимоги, оскільки уряд стурбований лояльністю російських громадян. Тест вимагає, щоб люди розуміли основні фрази латиською мовою та говорили простими реченнями. Етнічні росіяни Латвії, що становлять близько чверті населення, відчувають, що втрачають своє місце в суспільстві.

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Ситуація з росіянами в Латвії - деталі

Глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич повідомив, що вони перевірятимуть російських громадян, які проживають на території країни. Він вважає, що велика частина російського населення підтримує війну.

Громадян Росії, які не здали необхідний для продовження посвідки на проживання тест на знання державної мови, будуть видворяти з Латвії.

Російськомовні жителі Латвії влаштували мітинг протесту біля російського посольства в Ризі з вимогою до Росії "не захищати" їх від уявних утисків.