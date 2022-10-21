Влада країни має намір перевірити всіх громадян РФ.

Влада Латвії перевірятиме всіх громадян Російської Федерації, які живуть в країні. Частина росіян втратить посвідки на проживання.

Про це розповів глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич в інтерв'ю "Настоящее время"

За словами дипломата, ВНП в Латвії мають близько 10 тисяч росіян.

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"Ми будемо скорочувати і не продовжувати ВНП, які були отримані з інвестицій, а також за іншими програмами", – заявив Ринкевич.

При цьому він не виключив, що для з'ясування політичних поглядів громадянам РФ можуть задавати такі питання:

Чий Крим? Що відбувається в Україні?

"Якщо людина просто тікає від мобілізації в Росії і живе тут (у Латвії - УНІАН) – це одне. Але якщо він при цьому продовжує пропаганду путінського режиму – а є й такі, – то це зовсім інший випадок. Я не вважаю такі перевірки росіян шантажем або тиском. Але те, що сталося 24 лютого 2022 року, жорстко змінило ставлення до Росії. І це вина не тільки однієї людини, Путіна: ми тут це бачимо, як війну, яку веде вся Росія", - пояснив міністр.

Він вказав, що Латвія не буде приймати і ховати росіян, які намагаються уникнути мобілізації на війну в Україні.

"Ці люди - не проти війни, яку Росія веде в Україні, а проти мобілізації, і це велика різниця. Якщо ви вважаєте, що те, що зараз діється в Росії, неприпустимо – то виступайте проти російської влади. Знаєте, мене не переконує аргумент, що в Росії ситуацію затиснули так, що ніхто не може вийти на вулиці. Якщо це сто, двісті, тисяча громадян-так. Але їдуть зараз, за нашими даними, десятки тисяч громадян. І я думаю: чому ми повинні їх приймати? Для нас це в тому числі питання безпеки", - вказав глава МЗС Латвії.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін у відповідь на поразку своїх військ під Харковом і утворилася діри на північно-східній ділянці фронту оголосив часткову мобілізацію в Росії.

У Міноборони РФ планували призвати до 300 тисяч російських військовослужбовців, але коли в ЗМІ почала з'являтися інформація, що новобранців перекидають без підготовки на передову, мобілізація сповільнилася. Крім того, російські чоловіки в перші дні часткової мобілізації масово покидали РФ, виїжджаючи до Грузії, Казахстану і т. д.

За даними джерела Forbes в Кремлі, від мобілізації за кордон виїхали від 600 тисяч до 1 мільйона осіб. Після цього президент РФ скликав Раду безпеки, на якій запропонував обговорити міграційну політику.

14 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що "часткова" мобілізація в Росії повинна завершитися найближчим часом, а в російську армію вже призвали 222 тисячі чоловіків.

На думку західних експертів, хід примусової мобілізації тимчасово призупинять, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову.

У свою чергу Європейська комісія перегляне візову політику щодо росіян, враховуючи те, що вони масово покидають свою країну після оголошення мобілізації.

Думки серед лідерів країн Європи щодо того, чи варто сприяти втечі росіян від мобілізації, розділилися. Поки Чехія, Іспанія і Німеччина говорять про готовність відкрити для них кордони, Польща, Литва, Латвія та Естонія наполягають на тому, що росіяни повинні залишатися в своїй країні.

За даними прикордонної служби Литви, за перший тиждень роботи нових правил видачі віз для громадян Росії в країнах Балтії 153 росіянам відмовили у в'їзді в Литву, 48 - в Латвію і 155 - в Естонію.

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