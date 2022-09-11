Остання їхня зустріч відбулася напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Китайський лідер Сі Цзіньпін вперше за більш ніж два роки покине Китай і відправиться в Узбекистан, де він зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters.

Сі повинен відвідати Казахстан в середу, 14 вересня, з державним візитом, а потім зустрітися з Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва в Самарканді в Узбекистані.

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Минулого тижня помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив журналістам, що Путін повинен зустрітися з Сі на саміті, не розкриваючи подробиці майбутніх переговорів. Китайська сторона ще не підтвердив плани поїздок Сі.

Ця поїздка – перший закордонний візит Сі з початку пандемії COVID-19, вона відбудеться лишеза місяць до того, як Цзіньпін, як очікується, займе історичний третій термін як глава ЦК Комуністичної партії Китаю на з'їзді 16 жовтня.

"Головне повідомлення насправді не в тому, що Сі підтримує Путіна, тому що було абсолютно ясно, що Сі підтримує Путіна. Великим сигналом є те, що він, Сі Цзіньпін, вперше після пандемії їде з Китаю напередодні партійного з'їзду. Якби проти нього планувалися змови, це було б саме в той час, коли змови відбулися б. І він явно впевнений, що змови не відбудуться", – сказав професор Стів Цанг, директор Інституту Китаю при школі східних і африканських досліджень в Лондоні.

Востаннє Сі зустрічався з Путіним в Пекіні в лютому, лише за кілька тижнів до того, як російський президент віддав наказ про вторгнення в Україну.

Як писав УНІАН, 4 лютого за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і російського президента Володимира Путіна дві країни оголосили про глибоке стратегічне партнерство з метою протидії глобальному впливу США.

"Дружба між двома державами не має кордонів, немає "заборонених" сфер співпраці", - заявили вони, оголосивши про плани співпраці в низці областей, включно з космосом, зміною клімату, штучним інтелектом і контролем над інтернетом.

Водночас інвестиції Китаю в Росії в рамках програми "Один пояс, один шлях" вперше впали до нуля, що свідчить про небажання Пекіна потрапити під санкції через війну в Україні.

Посол Китаю в США Цинь Ган намагався спростувати заяви з лютневої спільної декларації Китаю і Росії про "безмежне" партнерство.

Напередодні китайський депутат приїхав до РФ. Він став найбільш високопоставленим китайським чиновником, що відвідав Росію з початку повномасштабної війни в Україні.

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