У США сподіваються, що пом'якшення позиції щодо переговорів продемонструє світові, що саме Україна, а не Росія, прагне закінчити війну.

Нібито нова позиція президента України Володимира Зеленського про те, що мирні переговори з Росією можуть початися з Володимиром Путіним при владі, була безпосередньо спричинена м'яким підштовхуванням з боку адміністрації Байдена.

Про це пише видання Politico із посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією.

Видання зазначає, що у понеділок Зеленський окреслив п'ять умов для переговорів, включаючи ті, про які він говорив раніше, як-от відновлення територіальної цілісності України, покарання за військові злочини та репарації. Чого він не сказав, на відміну від попередніх заяв, так це те, що Путін має піти з влади, перш ніж такі розмови можуть відбутися.

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За словами одного з джерел, ця зміна відбулася після кількох днів переговорів між Києвом і Вашингтоном, включаючи особистий візит до України радника з національної безпеки США Джейка Саллівана. За словами високопосадовця адміністрації Байдена, офіційні особи США прямо не сказали Зеленському і його помічникам змінити свою позицію, але передали, що Київ має продемонструвати свою готовність закінчити війну розумним і мирним шляхом.

У США сподіваються, що це продемонструє світові, що саме Україна, а не Росія, прагне закінчити війну.

"Це не означає, що їм потрібно сісти за стіл переговорів прямо зараз. Ми навіть не вважаємо, що зараз правильний час, виходячи з того, що робить Росія. Але вони повинні продемонструвати готовність вирішити конфлікт, тому що ніхто не хоче, щоб цей конфлікт закінчився більше, ніж Україна", - зазначив американський чиновник.

Переговори України і Росії

Як повідомляв УНІАН, днями видання Washington Post повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно просила українську владу змінити свою позицію про відмову від участі у переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним і продемонструвати свою відкритість до переговорів із РФ.

7 листопада президент України Володимир Зеленський назвав умови для початку переговорів з Росією. Серед них - відновлення територіальної цілісності України, відшкодування збитків, а також покарання всіх причетних до воєнних злочинів, скоєних в Україні.

Раніше у жовтні Зеленський заявляв, що враховуючи численні акти терору та воєнні злочини, скоєні проти України, російський диктатор Путін "не має майбутнього", тож із ним не може бути діалогу. Також глава держави називав назвав умови, за яких Україна готова вести переговори з Росією. За словами Зеленського, Україна скаже, в якому форматі і з ким готова говорити після того, як Росія поверне території у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року.

Тим часом, 8 листопада Росія вкотре заявила про свою зацікавленість до переговорів із Україною. У МЗС РФ наголосили, що нібито не мають ніяких умов щодо початку переговорів і лише хочуть, "щоб Україна проявила добру волю".

Подібні бажання Кремля проводити переговори тісно пов'язані з невдачами у війні проти України. Адже ще кілька місяців тому офіційні представники Росії заявляли, що не вестимуть переговори з чинною українською владою.

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