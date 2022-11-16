Дані передано Варшаві та Альянсу, але хто запустив ракету, не повідомляється.

Літак НАТО, що пролітав у вівторок над повітряним простором Польщі, відстежив ракету, яка впала в країні. Про це повідомив CNN військовий представник Альянсу.

Представник НАТО стверджує, що відповідні дані з радарів передані Альянсу й Польщі.

Видання нагадує, що літаки НАТО здійснюють регулярне спостереження за територією України з початку російського вторгнення.

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Офіційний представник НАТО не сказав, хто запустив ракету, що впала на території Польщі, й звідки вона була запущена.

Ракетна атака по Польщі 15.11.2022 - хронологія подій

РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету.

Байден скликав через вибухи в Польщі термінову зустріч зі світовими лідерами, які зібралися на зустріч G20 на Балі. Після зустрічі він вийшов до журналістів і відповів на запитання, чи була ракета випущена з Росії:

"Є попередня інформація, яка ставить це під сумнів. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування. Та, судячи з траєкторії, малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але побачимо".

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