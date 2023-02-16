Зустріч повинна відбутися в резиденції Ново-Огарьово.

У п'ятницю, 17 лютого, Олександр Лукашенко зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у резиденції в Ново-Огарьово Московської області.

Лукашенко заявив, що на цій зустрічі будуть обговорюватися питання "безпеки і оборони", пише Белта. "Але головне (я вже говорив, що ми десь у квітні-травні готуємо засідання Вищої Державної ради) - обговоримо питання і економічного, і військового, і політичного характеру, які будуть обговорюватися на вищій Державній раді. Одне з найважливіших питань: ми все-таки хочемо подивитися, як уряди Білорусі та Росії виконують поставлені нами завдання. Насамперед економічні: по енергоносіях, єдиному ринку, імпортозаміщенню - як фінансуються, як реалізуються. Це цілий комплекс питань. Тому ми всі питання будемо обговорювати. І якщо ми вийдемо на питання нашого спільного угруповання в Білорусі, звичайно, будемо і це обговорювати", - сказав він.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив журналістам, що завтра готується така зустріч. Він назвав її "грунтовною".

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"Що стосується підготовки до зустрічі завтра двох президентів - Путіна і Лукашенка - так, я можу підтвердити, така зустріч готується", - сказав він.

Останні заяви Лукашенка про війну

Сьогодні самопроголошений президент Білорусі заявив, що готовий воювати з росіянами тільки в тому випадку, якщо "хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати".

Він знову звинуватив країни Заходу в ескалації війни в Україні і заявив, що "американці поставили Європу в позу".

Нещодавно Лукашенко закликав країни-члени ОДКБ визначитися і зайняти спільну позицію щодо війни в Україні, зазначивши, що "відсидітися" не вийде.

Як відомо, на полігонах у Білорусі триває бойова підготовка військ Російської Федерації.

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