За словами білоруського диктатора, США не хочуть дипломатичного врегулювання.

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко закликав закінчити війну в Україні і почати "говорити про мир". Він також звинуватив Захід в ескалації і заявив, що США не хочуть дипломатичного врегулювання.

Як передає видання Belta, Лукашенко у свіжому коментарі сказав: "Але ви ж цього не хочете (Захід. — прим.). Ви сьогодні винуватці ескалації. Сьогодні гинуть люди. Давайте зупинимо це. Все зараз для цього є. Ні. Ви цього не хочете. І я навіть не скажу ви — Європа до цього готова, вона знає, що може бути. Американці цього не хочуть. І нахилили Європу, поставили її в позу і роблять з нею все, що хочуть".

При цьому Лукашенко нічого не сказав про активізацію наступальних дій з боку Росії і деокупацію територій. Він висловився в дусі кремлівської пропаганди, мовляв, держава-агресор готова до дипломатичних бесід, а ось Захід перешкоджає укладенню угоди.

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Переговори України та Росії: актуальна інформація

Як повідомило видання "Медуза" у своєму розслідуванні з посиланням на джерела в двох країнах, зараз дипломатія звелася до обговорень обмінів полоненими і локальних питань, наприклад, деталей зернової угоди.

Раніше схожою інформацією ділилися журналісти The Wall Street Journal. У матеріалі видання говорилося, що роль російського олігарха Романа Абрамовича, як посередника, ослабла. РФ вимагає визнання окупованих територій частиною держави-агресора, а Україна збирається звільнити всі захоплені землі.

У МЗС Росії 11 лютого заявили про готовність до переговорів. Але вони нібито повинні проходити без попередніх умов і "на основі тієї реальності, яка існує". На це в ОПУ відповіли, що поки війська РФ перебувають на території України, переговори неможливі.

Президент Володимир Зеленський відповів на запитання про потенційне закінчення війни після зустрічі з Путіним: "Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити... я дійсно не розумію, хто приймає рішення в Росії".

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