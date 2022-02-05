При цьому зараз він не вірить у можливість повномасштабної війни в Європі.

Олександр Лукашенко заявив, що якби почалася війна з Україною, вона тривала б "три-чотири дні".

Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистові Володимиру Соловйову.

"Ні, занадто комфортно ми живемо. Комфорт - це дуже важливо... Це просто на людському рівні", - зазначив Лукашенко у відповідь на запитання про те, чи бачить він можливість великої війни в Європі.

Крім того, на думку самопроголошеного президента Білорусі, на Заході розуміють нібито безперспективність війни з силами Організації Договору про колективну безпеку.

"ОДКБ що показало (мова, вочевидь, про події в Казахстані - УНІАН)? Поки вони там розвернуться і перешлють сюди якісь війська, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу. ... Сил скільки там у нас було? Всього нічого, але ми показали. А якби треба, там би збільшилися ці сили. Ми біля Алмати, а Путін у Нурсултані взяли аеропорти під контроль. ... В Європі буде простіше. Вони що, цього не бачать? Тому вони розуміють, що безперспективно з нами воювати, перш за все, з Росією. Ми не говоримо про ядерну якусь та іншу зброю. Але нас краще не чіпати. Нас не чіпайте", - сказав Олександр Лукашенко.

Пропагандист Соловйов своєю чергою заявив, що Захід не хоче воювати з ОДКБ, а нібито планує спровокувати конфлікт з Україною.

"Зрозуміло. Україна ніколи з нами не воюватиме: ця війна триватиме, ну, максимум три-чотири дні. Там нікому буде проти нас воювати. Ті, кого там показують з цими дерев'яними автоматами, як вони тренуються ... Так ми зараз вийдемо з тобою в сусідній зал і знімемо на мобільний телефон тренування це і покажемо", - відповів Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше, за даними західних ЗМІ, розвідка Сполучених Штатів отримала дані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну з використанням фейкового відео. За сценарієм в ролику росіяни хотіли зобразити напад українських військових на територію РФ або на російськомовне населення на Донбасі. Обізнані джерела видань зазначали, що цей план схвалили на найвищому рівні в Москві.

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За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, США незадовго до оприлюднення інформації у ЗМІ передали Україні інформацію про те, що Росія планує сфабрикувати привід для вторгнення.

Крім того, в четвер, 3 лютого, Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима нібито через незаконний перетин українським безпілотником білоруського кордону. Своєю чергою Міністерство закордонних справ України закликало Мінськ не підігравати дестабілізуючим діям Російської Федерації.

Згодом ЗМІ з'ясували, що збитий на території Білорусі безпілотник-розвідник, якого режим Лукашенка назвав "українським", насправді виявився російським.

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