"На заміну міфічним "тоннам зброї" прийшли "безпілотники", - зазначили в українському МЗС на закиди білоруської сторони.

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима нібито через незаконний перетин українським безпілотником білоруського кордону.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Білорусі.

Зокрема, Кизиму був "заявлений рішучий протест у зв'язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі".

"Згаданий український безпілотний летальний апарат 24 січня 2022 року незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований в повітряному просторі нашої країни та згодом примушений до посадки фахівцями Збройних сил. На основі аналізу даних бортової апаратури достеменно встановлено, що його було запущено з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном "Брестський". До української сторони доведено, що даними недружніми кроками вона навмисно провокує ескалацію обстановки в регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу. Білоруська сторона зажадала недопущення подібних деструктивних дій надалі", - зазначається в повідомленні.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України закликало Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Російської Федерації. Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у мікроблозі Twitter.

"Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним "тоннам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону", - заявив Ніколенко.

Читайте такожБілорусь проведе з РФ "солідні" навчання біля України у лютомуРаніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ймовірність значної ескалації на українських кордонах станом на сьогодні розглядається як низька.

"Сьогодні ми також вздовж інших кордонів України з РФ та Білоруссю не спостерігаємо формування якихось ударних угруповань", - зазначив він.

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