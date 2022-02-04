Міністр закордонних справ прокоментував інформацію про підготовку РФ фейкового відео, що мало стати приводом для вторгнення.

Сполучені Штати Америки передали Україні інформацію про те, що Росія планує сфабрикувати привід для вторгнення за допомогою створення фейкового відео.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів під час онлайн-брифінгу.

"Сполучені Штати незадовго до оприлюднення інформації (у ЗМІ) поділилися нею з нами, попередили про те, що така інформація є в наявності. Ми зараз чекаємо на більше деталей. І що стосується української розвідки, то треба зараз питання спрямувати до них. Я поки що жодних звітів не бачив", - сказав Кулеба.

Він додав, що сьогодні обов'язково поговорить з колегами з розвідувальних органів України.

"Ми знали від Сполучених Штатів, що така інформація буде оприлюднена. В принципі, те, що було оприлюднено, нас не дивує. Ми з вами з 2014 року бачили багато підступних дій Російської Федерації, і ми бачили, що вони ні перед чим не зупиняються, коли намагаються щось сфальшувати та звинуватити в чомусь черговому Україну. Власне вся операція із незаконної окупації Криму так само відбулася, що називається, під "фальшивим прапором", тому що російські солдати зняли з себе будь-які відзнаки, будь-які символи, які могли їх ідентифікувати, і під невпізнаним прапором окупували Крим. Хоча всі розуміли, що це росіяни", - зазначив Кулеба.

За словами глави МЗС, Україна продовжить співробітництво із США по лінії розвідки та дипломатії з метою викриття зловмисних намірів РФ.

"У цій ситуації дуже важливо, що будь-які плани, будь-які наміри Росії виводяться на світло, і, відповідно, нам вдається їх зривати", - додав міністр.

Читайте такожЗмушував ходити: на Донеччині вітчим до смерті забив 3-річного сина з інвалідністю (відео)Як повідомляв УНІАН, 2 лютого прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "Україна вважає можливим напад на Росію для того, щоб, наприклад, зазіхнути на "російський регіон" Крим...".

Крім того, за інформацією західних ЗМІ, розвідка Сполучених Штатів отримала дані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну з використанням фейкового відео. За сценарієм, у ролику росіяни хотіли зобразити "напад українських військових" або на територію РФ, або на російськомовне населення на Донбасі. Обізнані джерела видань зазначають, що цей план схвалили на найвищому рівні в Москві.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україна наразі не планує військових операцій з повернення тимчасово окупованого Криму й тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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