Держдеп ввів візові обмеження щодо деяких громадян Білорусі, зокрема, замішаних у скандалі зі спортсменкою Христиною Тімановською.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки запровадив візові санкції проти низки білоруських громадян за переслідування дисидентів і порушення прав людини.

Заяву про це держсекретаря Ентоні Блінкена опубліковано на сайті Держдепартаменту.

"Державний департамент вводить візові обмеження для громадян Білорусі відповідно до "заборони імені Хашоґджі" - інструменту, оголошеного адміністрацією торік для протидії транснаціональним репресіям. Сьогоднішні заходи спрямовано проти кількох громадян Білорусі за їх участь у серйозній екстериторіальній контрдисидентській діяльності. Сполучені Штати засуджують усі подібні дії, зокрема, спробу насильницької репатріації білоруської олімпійської чемпіонки Христини Тімановської під час літніх Олімпійських ігор у Токіо торік", - йдеться в заяві.

Зазначається, що США вітають зусилля Білоруського фонду спортивної солідарності з підтримки та захисту прав людини спортсменів "в умовах жорстоких репресій режиму Лукашенка і триваючих репресій щодо білорусів всередині країни та за її межами".

"Ми солідарні з пані Тімановською і всіма тими, хто зіткнувся зі спробами режиму змусити замовкнути критику. Це частина комплексних зусиль щодо запобігання та реагування на акти транснаціональних репресій з боку будь-якого уряду, що переслідує журналістів, активістів та дисидентів...", - каже заява.

Читайте такожНАТО: Росія перекинула до Білорусі найбільшу кількість сил з часів "холодної війни"Крім того, в Держдепартаменті висловили підтримку народу Білорусі та закликали режим Лукашенка:

припинити репресії проти представників громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, політичної опозиції, спортсменів, студентів, юристів та інших білорусів;

негайно звільнити всіх політичних в'язнів;

вести щирий діалог з демократичною опозицією і громадянським суспільством;

виконувати свої міжнародні зобов'язання в галузі прав людини;

припинити примус вразливих людей і свої відповідні дії проти урядів і груп, які їм допомагають;

провести вільні й чесні вибори під міжнародним наглядом.

"Ми продовжуватимемо працювати з міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності винних у репресіях і порушеннях прав людини в Білорусі", - заявляє відомство.

Скандал на Олімпіаді: Тімановська відмовилася повертатися до Білорусі

1 серпня 2021 року Білоруський фонд спортивної солідарності повідомив, що білоруську легкоатлетку Христину Тімановську відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2020 і намагаються насильно вивезти з Токіо до Мінська.

Незадовго до цього спортсменка публічно висловилася про рішення керівництва збірної без її відома поставити її на дистанцію, яку вона не мала бігти.

"Я щойно дізналася новину про те, що бігтиму на цій Олімпіаді ще й третій вид - естафету 4 по 400 м. Виявляється, наше дуже круте начальство вирішило, як зазвичай, все за нас. Вони накосячили з дівчатами, в яких не вистачає достатньо тестів, щоб прилетіти на їх першу в житті Олімпіаду, і вирішили зробити хід конем та запустити мене в естафету. Клас, хлопці, молодці. Чому ж ми повинні розплачуватися за ваші косяки?" - Обурювалася Тімановська на своїй сторінці в Instagram.

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Зрештою в аеропорту Токіо Тімановська звернулася до правоохоронців і Міжнародного олімпійського комітету.

Згодом Польща видала чоловікові спортсменки гуманітарну візу, і Тімановська через Відень полетіла до Варшави.

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