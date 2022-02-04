Експерти проаналізували фото збитого БПЛА та дійшли висновку, що це модель російського виробництва.

Збитий на території Білорусі безпілотник-розвідник, якого режим невизнаного президента країни Олександра Лукашенка назвав "українським", насправді виявився російським.

Про це повідомляє The Insider.

У Мінську стверджували, що збили БПЛА Spectator M1 українського виробництва, який нібито здійснював розвідку. Однак згодом фото збитого безпілотника проаналізували фахівці та дійшли висновку, що формою головної частини вказаний апарат більше схожий на російський безпілотник "Орлан", але з деякими модифікаціями.

"Крила Spectator забезпечені аеродинамічними кінцівками-вінглетами, чого немає в "Орлана", - констатували експерти.

"Орлани" Росія постачає низці країн, зокрема Казахстану, Киргизії, М’янми та Узбекистану, проте України серед них немає.

Про який безпілотник йдеться

Вчора, 3 лютого, Білорусь звинуватила Україну в незаконній розвідці та заявила, що збила український безпілотник.

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима нібито через незаконний перетин українським безпілотником білоруського кордону.

"На основі аналізу даних бортової апаратури достеменно встановлено, що його було запущено з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном "Брестський"", - заявили у міністерстві.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України закликало Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Російської Федерації та заперечило, що цей безпілотник має відношення до України.

Читайте такожСША запровадили візові санкції проти чиновників режиму ЛукашенкаРаніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ймовірність значної ескалації на українських кордонах станом на сьогодні розглядається як низька.

"Сьогодні ми також вздовж інших кордонів України з РФ та Білоруссю не спостерігаємо формування якихось ударних угруповань", - зазначив він.

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