Він її отримав у 2006 році від тодішнього президента Франції Жака Ширака.

Президент Франції Еммануель Макрон хоче позбавити президента РФ Володимира Путіна найвищої нагороди Франції-медалі Великого Хреста Почесного легіону.

Як пише Associated Press, це пов'язано з тим, що цю ж нагороду отримав український лідер Володимир Зеленський. За словами Макрона, це повинно було показати величезне визнання Францією доблесті України з початку повномасштабної війни.

Зазначається, що через розв'язування бойових дій в Україні деякі французькі законодавці та активісти закликали президента Франції скасувати нагороду Путіна. Її він отримав у 2006 році від тодішнього лідера Жака Ширака. Макрон відповів, що таке рішення "має серйозне значення, і його слід прийняти в потрібний момент".

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Як відомо, раніше він вже анулював цю нагороду. Так, Макрон позбавив голлівудського продюсера Харві Вайнштейна його медалі після широко поширених звинувачень у сексуальних домаганнях проти нього в 2017 році. Також нагороди позбувся опальний велосипедист і колишня зірка Тур де Франс Ленс Армстронг.

Візит Зеленського до Європи

8 лютого стало відомо про раптовий візит українського лідера до країн Європи. У Великобританії він зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і виступив з промовою в британському парламенті, де подякував народ Британії за допомогу Україні.

Після цього Зеленський відправився в Париж на зустріч з французьким колегою Еммануелем Макроном канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Там президент України і отримав почесну нагороду.

"Повага Україні та її народу. Повага тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість", - заявив Макрон.

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