Зеленський проведе вечерю з Макроном і Шольцем.

Президент України Володимир Зеленський вилетів з Лондона в Париж для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Як повідомляє британське видання The Guardian, Зеленський на літаку покинув Лондон і вже приземлився в паризькому аеропорту "Орлі".

Літак ВПС Великобританії із Зеленським на борту приземлився в аеропорту "Париж-Орлі" о 22:45 за київським часом.

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У Парижі очікується, що Зеленський проведе вечерю з Макроном і Шольцем.

Оновлено 23:30. Володимир Зеленський та Еммануель Макрон вже зустрілися у Парижі, - повідомляє французьке ТБ.

Візит Зеленського до Європи: подробиці

8 лютого стало відомо про неанонсований візит українського президента Володимира Зеленського до Великої Британії. Вже відбулася його зустріч з прем'єр-міністром Сполученого королівства Ріші Сунаком, а по тому глава держави виступив з промовою у британському парламенті, де особисто подякував британському народу за надану Україні військову допомогу.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії був прийнятий королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ.

Також ЗМІ повідомляли, що після візиту до Лондона Зеленський вирушить до Парижа на зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який прибуде до столиці Франції.

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