Орден Почесного легіону вручили президенту України під час його візиту до Парижа.

Президента України Володимира Зеленського удостоїли найвищої нагороди Франції. Орден Почесного легіону вручив особисто французький президент Еммануель Макрон.

"Повага Україні та її народу. Повага тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість", - заявив політик.

Відзначається, що церемонія нагородження пройшла 8 лютого під час візиту Зеленського в Париж.

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Варто відзначити, що орден Почесного легіону - це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент за військові або цивільні заслуги.

Візит Зеленського до Європи - що відомо

8 лютого стало відомо про раптовий візит президента України Володимира Зеленського до країн Європи. У Великобританії він зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком та виступив з промовою в британському парламенті, де подякував народ Британії за допомогу Україні.

Крім того, Зеленський був прийнятий королем Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Чарльзом III.

Після візиту до Лондона український президент вирушив до Парижа на зустріч з французьким колегою Еммануелем Макроном канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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