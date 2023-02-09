Україна може розраховувати на Францію, на європейських партнерів, на союзників, щоби виграти цю війну.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що Росія має програти війну, яку розв'язала проти України. Про це він сказав перед початком переговорів з президентом України Володимиром Зеленським і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Ми налаштовані супроводжувати Україну до перемоги і до відновлення її законних і легітимних прав", – заявив Макрон

Він сказав, що поточна ситуація в Україні впливає на майбутнє Європи.

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"Ми повністю це усвідомлюємо. Відновлення прав України – це справа всіх в Україні, хто сьогодні бореться за мир і за міжнародну безпеки і міжнародне право. Саме це ми відстоюємо", – додав він.

Макрон зазначив, що війна за тисячі кілометрів від Парижу дозволяє "відстоювати кілька простих, але життєвоважливих ідей".

"Україна може розраховувати на Францію, на європейських партнерів, на союзників, щоби виграти цю війну. Росія не може і не повинна її виграти", – наголосив Макрон.

Він додав, що поки РФ атакуватиме і наступати на Україну, міжнародна підтримка для України продовжуватиметься для відстоювання її майбутнього. Макрон запевнив, що оборонна військова техніка буде й надалі передаватися Україні відповідно до її нагальних потреб.

Війна в Україні – актуальні новини

Українські морські піхотинці 7 лютого знищили два ворожих танки та понад 30 російських військових. Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали удари по загарбниках, унаслідок чого знищено ще три броньованих машин піхоти.

Крім того, в Україні почали формувати "Гвардію наступу". Заявки на приєднання до бригад подали вже понад 20 тисяч осіб. Серед добровольців чимало дівчат.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що перший батальйон бойових танків Leopard 2 буде доставлено в Україну в березні-квітні цього року. Він додав, що один батальйон може складатися із 31 танка.

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