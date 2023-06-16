Позиція Саудівської Аравії стосовно війни Росії проти України раніше була "неоднозначною".

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 16 червня, приймає наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана. Вони проведуть переговори, присвячені війні в Україні та Близькому Сходу.

Як пише Politico із посиланням на офіційного представника Єлисейського палацу, під час обіду тет-а-тет Макрон "тиснутиме" на бін Салмана, аби той використав свій вплив на Росію.

Мохаммед бін Салман прибув до Парижа із тижневим візитом, під час якого він планує взяти участь у саміті Нового глобального фінансового пакту та відвідати прийом у столиці Франції наступного понеділка на підтримку кандидатури Саудівської Аравії на проведення всесвітньої виставки Expo 2030.

Politico зазначає, що позиція Саудівської Аравії стосовно війни Росії проти України до цього була "неоднозначною". Адже, з одного боку, Ер-Ріяд голосував за резолюції ООН, що засуджують агресію Росії, з іншого - протистояв закликам США збільшити видобуток нафти, щоб зменшити російські нафтові доходи.

Утім, за словами представника Єлисейського палацу, Саудівська Аравія показала, що "просунулася" з цього питання.

"Ми просимо, щоб [Саудівська Аравія] допомогла нам прискорити українську перемогу, яка призведе до переговорів між Україною та Росією… На підставі розмов ми знаємо, що вони поділяють це бачення", - сказав чиновник з Єлисейського палацу.

Переговори між Макроном і бін Салманом також будуть зосереджені на відновленні відносин між Саудівською Аравією та Іраном і тому, як вони можуть допомогти врегулювати напруженість у Лівані.

Війна в Україні - позиція інших держав

Як повідомляв УНІАН, за даними видання WSJ, Україна та її західні союзники планують провести саміт світових лідерів без участі РФ, щоб заручитися підтримкою плану Києва про припинення війни.

Цей саміт уже підтримали європейські лідери, зокрема й президент Франції Еммануель Макрон. Ці лідери також намагаються залучити й інші держави, які стали або на бік РФ, або взагалі не зайняли будь-яку позицію. Європейські чиновники зазначили, що обговорюють із Києвом мирний план так, щоб він був прийнятним для інших країн, зокрема Індії, Бразилії, Саудівської Аравії і Китаю.

У середині травня цього року президент України Володимир Зеленський відвідав Саудівську Аравію, де виступив на саміті Ліги арабських держав. В Офісі президента зазначили, що Київ прагне, аби Ер-Ріяд залишався посередником, зокрема - допомагав у питанні звільнення полонених.

Після цього міністр закордонних справ країни Фейсал Бін Фархан заявив, що Саудівська Аравія офіційно займає нейтральну позицію в російсько-українській війні. Це може бути позитивним результатом, адже в минулому році відносини між Москвою і Ер-Ріядом були на високому рівні.

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