Москва експортує дешевшу нафту, що завдає шкоди зусиллям Ер-Ріяда щодо підвищення цін на енергоносії.

Напруженість у відносинах між Саудівською Аравією і Росією зростає, на тлі того, що Москва продовжує постачати на ринок величезні обсяги дешевшої нафти, чим підриває зусилля Ер-Ріяда щодо підвищення цін на енергоносії

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. "Тертя між двома найбільшими виробниками нафти в світі" стали помітні напередодні зустрічі членів ОПЕК+, яка запланована на 4 червня у Відні, і де вони визначать свої подальші дії з видобутку.

Видання нагадує, що на початку квітня Саудівська Аравія та інші виробники нафти оголосили про добровільне скорочення її видобутку на 1,65 млн барелів на добу, щоб підняти ціни на нафту. Однак вартість зросла ненадовго і зараз знову торгується нижче $80 за барель.

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Як зазначає WSJ, Росія продовжила поставляти на ринок великі обсяги нафти і не виконала своїх зобов'язань. Це допомогло їй підвищити свої доходи, але спровокувало надлишок нафти на ринку і призвело до падіння цін у травні майже на 10% у порівнянні з квітнем.

Ер-Ріяд зажадав від Москви дотримуватися узгоджених заходів щодо скорочення видобутку.

Видобуток нафти - новини

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Саудівська Аравія та інші країни-виробники нафти ОПЕК+ несподівано оголосили про скорочення видобутку нафти приблизно на 1,16 мільйона барелів на день (б/д). Цей крок, за їхніми словами, спрямований на підтримку стабільності ринку.

Ряд країн, що входять до Альянсу ОПЕК+, з 1 травня зменшили видобуток нафти. Загальне зниження з травня складе приблизно 1,657 млн б/д (без урахування країни-агресора Росії - 1,2 млн б/д).

Тим часом, за даними Міжнародного енергетичного агентства, у березні 2023 року Росії вдалося продати нафти на рівні показника, який фіксувався у квітні 2020 року - до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це орієнтовно збільшило дохід Росії від експорту нафти до 12,7 мільярда доларів.

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