За його словами, Путін "розбудив його розрядом струму", вторгнувшись в Україну.

Захід повинен зробити все можливе, щоб допомогти Україні провести ефективний контрнаступ.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на форумі Globsec в Братиславі, повідомляє Le Monde.

"Це те, що ми зараз робимо. Ми повинні активізувати наші зусилля, тому що те, що станеться в найближчі кілька місяців, дає шанс на встановлення міцного миру", – зазначив Макрон.

Він також зізнався, що російський диктатор Володимир Путін "розбудив його сильним розрядом електричного струму", вторгнувшись в Україну.

Інші заяви Макрона про Україну

Сьогодні Макрон також заявив, що перед вступом до ЄС Україні, як і іншим країнам-кандидатам, слід провести низку реформ, інакше Європу очікуватиме катастрофа.

Згодом стало відомо, що Україна і її західні союзники планують провести саміт світових лідерів без участі РФ, щоб заручитися підтримкою плану Києва про припинення війни. Конференція поки що планується, але її вже схвалили європейські лідери, серед яких і президента Франції Еммануель Макрон.

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