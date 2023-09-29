Міллі запам'ятався як рішучий прихильник допомоги Україні у війні проти Росії.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі пішов у відставку. Він пробув на цій посаді чотири роки.

Як пише Reuters, тепер Міллі, чиї повноваження закінчилися цього місяця, передасть командування генералу Військово-повітряних сил Чарльзу Брауну.

Браун стане лише другим в історії США і першим за останні два десятиліття темношкірим офіцером, який очолить Об’єднаний комітет начальників штабів – головний робочий орган управління військами Збройних сил США. Минулого тижня Сенат США підтримав призначення Брауна 83 голосами проти 11.

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Відставка Марка Міллі - що повідомлялося

В травні поточного року Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно оголосив про заміну голови Генерального штабу США. Вже тоді стало відомо, що очолити Об'єднаний комітет начальників штабів США може Чарльз Брауну, якого називають протеже Байдена.

Марк Міллі був призначений на цю посаду в 2019 році тодішнім президентом США Дональдом Трампом. Напередодні того, як термін дії повноважень Міллі сплив, Трамп звинуватив високопоставленого військового чиновника у таємних переговорах з Китаєм за його спиною. Генерал відповів, що "вживе відповідних заходів, щоб забезпечити свою безпеку та безпеку своєї родини після заяв колишнього президента.

Міллі очолював комітет впродовж всієї повномасштабної війни в Україні і запам’ятався, як рішучий прихильник нашої країни. Він виступав за відправку до Києва зброї на мільярди доларів та критикував Москву за розгортання "кампанії терору" проти мирного населення.

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