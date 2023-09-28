Міллі зауважив, що після цих заяв змушений вжити заходів для безпеки своєї сім'ї.

Одіозний екс-президент США Дональд Трамп звинуватив голову об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі в "зраді" і заявив, що той "заслуговує на страту".

Як пише CBS News, генерал у відповідь на ці заяви оголосив, що "вживе заходів" для забезпечення безпеки своєї сім'ї.

Минулого тижня Трамп звинуватив Міллі у таємних переговорах з Китаєм за його спиною. У своїй соціальній мережі Truth Social екс-президент також розкритикував роль генерала у виведенні американських військ з Афганістану.

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"Насправді він мав справу з Китаєм, щоб попередити їх про мислення президента США. Цей вчинок настільки кричущий, що в минулі часи покаранням була б смерть. Результатом цього зрадницького акту могла стати війна між Китаєм і Сполученими Штатами", - написав Трамп.

Водночас Міллі наголосив, що він є солдатом і готовий померти за конституцію США. У відповідь на агресивні заяви Трампа генерал пообіцяв, що "вживе відповідних заходів, щоб забезпечити свою безпеку та безпеку своєї родини".

"Тому я не коментуватиму ці речі безпосередньо. Але я можу сказати вам, що я військовий, солдат, я ніколи не відвернуся від цієї Конституції", - сказав воєначальник.

Щодо контактів з Китаєм він додав, що у них не було нічого недоречного чи зрадливого.

Відставка Марка Міллі

Марк Міллі обіймав посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Його призначив екс-президент США Дональд Трамп. Повноваження Міллі завершилися у вересні 2023 року.

Байден у травні цього року висунув кандидатуру Чарльза К. Брауна на посаду голови Генштабу США.

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