Усі стратегічні цілі Росії не були реалізовані.

Росія програла у стратегічному, оперативному і тактичному плані у неспровокованій війні проти України, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-7"), яке відбулось в онлайн-форматі.

Генерал США заявив, що Росія зробила величезну стратегічну помилку, розпочавши війну проти України. Міллі сказав, що у лютому Росія зробила вибір здійснити незаконне вторгнення в Україну, яка не становила для неї загрози.

За його словами, російська влада при ухваленні цього рішення встановила декілька цілей: скинути президента Володимира Зеленського і його уряд, отримати доступ по суходолу до Чорного моря через захоплення Одеси, захопити усе до річки Дніпро і в додачу продовжувати атакувати в сторону Карпатських гір, і захопити усю Україну.

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Проте, як підкреслив Міллі, Росія зазнала поразки, бо не досягла цих цілей.

За його словами, росіяни програли у досягненні стратегічних цілей, а тепер програють у досягненні оперативних і тактичних цілей. "Росія змінила цілі війни у березні і на початку квітня. Її війна за вибором потім була сфокусована на захопленні Донбасу - Донецької і Луганської областей. Це були її оперативні цілі, і їм цього не вдалося здійснити", - сказав він і додав, що потім Росія вирішила розширити цілі і захопити Запорізьку і Херсонську області.

"Всі ці їхні стратегічні переосмислені цілі не були досягнуті. Кожна з них", - наголосив Міллі і нагадав про відступ російських військ з Херсона.

Також, за його словами, що є очевидним, що російську волю не можливо порівняти з українською волею до боротьби.

"Через усю лінію фронту довжиною близько 900 км українці здобували успіх за успіхом. І росіяни кожного разу зазнавали поразки. Вони програли стратегічно. Вони програли оперативно, і я повторюю, вони програли тактично. Те, що вони намагалися робити, - вони зазнали невдачі", - наголосив Міллі.

На його переконання, Росія могла б ухвалити інше рішення і припинити війну. "І вони можуть зробити цей вибір сьогодні, щоб припинити війну. Однак, росіяни використовують свій час для перегрупування їхніх сил. І вони застосовують кампанію терору, кампанію максимального страждання українського цивільного населення для того, аби зруйнувати український моральний дух", - сказав Міллі.

Війна в Україні - прогноз США

Міллі вважає, що імовірність захоплення Росією усієї території України близька до нуля, але швидко вигнати російські окупаційні війська з усієї української території дуже складно.

Своєю чергою, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що зимова погода буде на стороні української армії, оскільки вона буде краще оснащеною, аніж російська, і продовжить підривати російські шляхи забезпечення спорядженням.

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