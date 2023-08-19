За його словами, росіяни знаходяться в досить поганому стані.

Головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі розповів, як він бачить війну в Україні.

В інтерв'ю The Washington Post висловився про повільні поставки зброї Україні.

"Я з самого початку - ще до того, як Росія вступила в Україну - брав участь у процесі прийняття рішень разом з президентом Байденом, Радою національної безпеки і міністром оборони Ллойдом Остіном. Я не бачив абсолютно ніяких затримок. Ми поставили Україні дуже багато зброї, техніки, боєприпасів, дуже великий обсяг військової допомоги, але ж є ще цивільна допомога, гроші і так далі. Але військову допомогу ми надали Україні у величезній кількості. Ми надали їм потрібну кількість обладнання в потрібний час для досягнення цілей, які їм були необхідні в даний момент", - сказав він.

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Про контрнаступ України

За його словами, росіяни знаходяться в досить поганому стані.

"Тож вони зазнали величезних втрат. Їх бойовий дух низький. Якість командирів сумнівна і неоднорідна, і залежить від типу підрозділу. На стратегічному рівні лідерства явно багато тертя. Логістик а -не дуже. Так що росіяни все ж в обороні. Пару місяців тому я сказав, що цей наступ буде довгим, кривавим, повільним. І це саме те, що є: довгий, кривавий і повільний, дуже, дуже важкий бій", - сказав генерал.

Про те, чи зможе Україна перемогти

Міллі заявив, що це залежить від того, що мається на увазі під словом "перемога".

"Для України це екзистенціальна боротьба. Це боротьба за виживання. Але для решти Європи і для решти світу, насправді, для США мова йде про правила, щоб вони залишалися в силі. Те, що зробив Путін, - це лобова атака на ті правила міжнародного порядку, які існують вже вісім десятиліть після закінчення Другої світової війни. Якщо кінцева мета - Україна як вільна, незалежна, суверенна країна з територією, що залишається в недоторканності, то для досягнення цієї мети знадобиться суттєвий рівень зусиль. І це довга, дуже важка війна з великими втратами. Ви можете досягти цих цілей військовими засобами. Це займе багато-багато часу, але ви також можете досягти цих цілей, можливо, за допомогою якихось дипломатичних методів",-додав військовий.

Про те, чи почалися якісь закулісні дипломатичні переговори між Україною і РФ

За його словами, він не збирається коментувати будь-які майбутні події, поточні переговори або щось в цьому роді.

"Я б просто сказав, що є різні способи досягти цих цілей. І я б сказав, що зараз, мабуть, занадто рано говорити про це. Цей контрнаступ ще не вичерпав себе. Так що ми повинні побачити, чим все це скінчиться, і вже потім рухатися далі", - додав Міллі.

Війна в Україні-останні новини

Припинення війни, розв'язаної Російською Федерацією проти України, шляхом будь-яких територіальних поступок державі-агресору є неприпустимим.

Про це йдеться в проекті постанови "Про Заяву Верховної Ради України Про пріоритетні напрями державної політики України у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

Також у заяві зазначається, що всі регулярні та іррегулярні збройні формування держави агресора мають бути повністю виведені з усієї території України.