Повноваження чинного очільника Генштабу Марка Міллі закінчуються у вересні 2023 року.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно оголосив про заміну очільника Генерального штабу США. Цю посаду після генерала Марка Міллі може зайняти Чарльз Браун.

"Мені випала честь представити кандидата на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів – генерала Чарльза Куінтона Брауна-молодшого", – заявив він у виступі, який транслював Білий дім.

"Генерал Браун – воїн, який походить із гордого роду воїнів. Він знає, що означає бути в епіцентрі битви і як зберігати спокій, коли все стає важко, наприклад, коли ваш F-16 горів, а ви повернулися на базу у Флориді в 1991 році", – наводить слова Байдена CBS News.

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Американський президент також подякував за службу США генералу Міллі. Байден наголосив, що сподівається продовжити співпрацю з ним і після того, як Міллі піде з посади.

Марк Міллі обіймає посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Його призначив екс-президент США Дональд Трамп. Повноваження Міллі закінчуються у вересні 2023 року.

Чарльз Браун очолить Генштаб США, якщо його кандидатуру схвалить Конгрес. У матеріалі CBS News зазначається, що якщо це відбудеться, Браун стане другим темношкірим головою Об’єднаного комітету начальників штабів після призначення на цю посаду генерала Коліна Пауелла президентом Джорджем Бушем старшим у 1989 році.

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Восени 2024 року в США відбудуться президентські вибори. Днями участь у них офіційно підвердив чинний губернатор штату Флорида Рон Десантіс. Його називають головним конкурентом Дональда Трампа, який також побореться за президентське крісло і висувається від Республіканської партії.

Водночас ЗМІ пишуть, що Десантісу буде вкрай непросто конкурувати з Дональдом Трампом. Журналісти The Economist нагадали, що його критикували за слова про напад РФ на Україну як про "територіальний конфлікт", висувалася недовіра до бізнесу, оскільки він затіяв суперечки з компанією Disney. Крім того, Десантіса звинувачували в екстремізмі за підписання заборони на аборт на терміні вагітності понад шість тижнів.

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