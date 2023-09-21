Міністр оборони Ллойд Остін привітав Брауна з підвищенням й закликав Сенат ухвалити ще 300 нових кандидатів на військові посади.

Більшість Сенату США підтримала на голосуванні 21 вересня головнокомандувача ВПС США генерала Чарльза К. Брауна на посаду очільника Генерального штабу США.

Сенат підтримав кандидатуру президента Джо Байдена Брауна на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів 83 голосами проти 11.

Він стане лише другим темношкірим офіцером, який очолить Об’єднаний комітет начальників штабів після Коліна Пауелла два десятиліття тому. Браун - колишній пілот винищувача, який отримав досвід командування в Тихому океані на цю посаду в період зростання напруженості з Китаєм.

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Міністр оборони Ллойд Остін привітав Брауна з підвищенням й закликав Сенат ухвалити ще 300 нових кандидатів на військові посади.

Просування кандидатури Брауна Байденом, про яку було оголошено в травні, відбулася після призначення Остіна першим темношкірим міністром оборони США. Тепер два чорношкірі американці вперше обіймуть дві найвищі посади в Пентагоні, що є важливою віхою для інституції, яка різноманітна на нижчих рівнях, але здебільшого білі чоловіки на керівних посадах.

Відставка Марка Міллі

Марк Міллі обіймав посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Його призначив екс-президент США Дональд Трамп. Повноваження Міллі завершилися у вересні 2023 року.

Байден у травні цього року висунув кандидатуру Чарльза К. Брауна на посаду голови Генштабу США.

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