У Хорватії наголосили, що "неможливо і незручно всидіти на двох стільцях одночасно".

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман назвав президента Сербії Александара Вучича "російським супутником". Причиною стала акція протесту біля хорватського посольства в сербському Белграді.

Як повідомляє Politico, міністр наголосив, що Вучичу доведеться вирішити, на чиєму він боці - Росії чи ЄС - "оскільки неможливо і незручно всидіти на двох стільцях одночасно".

Очільник МЗС назвав президента Сербії "російським супутником" та заявив, що "згубний вплив Росії на Західних Балканах не буде допущений". Сам Вучич не залишив образу без відповіді. Він звинуватив Гліч-Радмана у тому, що той "не тільки брутально втручається у внутрішні справи Сербії, але й, як завжди, бреше, ображає сербський народ і погрожує громадянам Сербії".

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"Я ніколи не був нічиїм слугою, чого не можна сказати про Гліча-Радмана", - наголосив Вучич.

МЗС Сербії назвало коментарі Гліча-Радмана "неприйнятними". Там зазначили, що висловлювання хорватського міністра "є подальшим продовженням нагнітання атмосфери ненависті до Республіки Сербія і сербського народу і порушують спільну політику сприяння миру і стабільності в регіоні".

Протести у Сербії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Сербії на парламентських та місцевих виборах перемогу здобула правляча партія Вучича, після чого в країні почалися протести.

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували порушення: несправедливу конкуренцію, упередженість медіа та підкуп виборців.

Нещодавно у Сербії тисячі людей вийшли на протести, що завершилися сутичками. Було затримано 38 демонстрантів. Більшість підозрюється у закликах до насильницької зміни конституційного ладу та насильницькій поведінці на публічних зборах.

На тлі цих заворушень Вучич провів зустріч з послом РФ. Більш того Сербія та Росія ще більше зміцнили свої зв’язки, підписавши угоду про співпрацю в галузі охорони здоров’я між двома країнами та оголосивши про доставку в Сербію російських військових безпілотників.

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