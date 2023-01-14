Там вважають, що достатньо роботи Міжнародного кримінального суду в цій справі.

Федеральний міністр юстиції Марко Бушман висловив скептичне ставлення до ідеї створення спецтрибуналу ООН для покарання росіян, якы вчинли воєнні злочин в Україні.

"Це може підірвати визнання Міжнародного кримінального суду, який я вважаю досягненням і який не варто послаблювати", - пояснив свою позицію Бушман в коментарі виданню Augsburger Allgemeine.

Він додав, що є багато країн в Африці, які кажуть, що якщо в них щось трапляється, то Міжнародний кримінальний суд підходить, але якщо щось стається в Європі, то там хочуть спецтрибуналу.

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При цьому Бушман зазначив, що позиція уряду Німеччини щодо цього питання остаточно поки не визначалась.

"Ми проводимо обговорення в координації з нашими партнерами та залучаємо установи, які вже проводять розслідування", - сказав він.

Воєнні злочини РФ в Україні

РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах в Україні, попри численні свідчення зворотного.

У листопаді 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висунула пропозицію ЄС створити "спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії".

Розслідування проти влади РФ, а можливо і президента Володимира Путіна, також веде Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. При цьому 13 грудня 2022 року влада Нідерландів заявила про готовність створити новий трибунал при підтримці ООН для розгляду справ про вторгнення і воєнні злочини РФ в Україні.

8 січня 2023 року вже низка британських політиків виступили з ініціативою створити спеціальний трибунал для розслідування "злочину агресії" Росії в Україні.

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