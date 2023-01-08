З словами британських політиків, трибунал треба створити так, щоб він міг поширюватися і на Білорусь.

Британські політики виступили з ініціативою створити спеціальний трибунал для розслідування "злочину агресії" Росії в Україні.

Як повідомляє CNN, у заяві, викладеній на сайті колишнього прем’єр-міністра Великобританії Гордона Брауна, пропонується "створити спеціальний трибунал з обмеженим фокусом на "злочині агресії", щоб доповнити розслідування, яке проводить Міжнародний кримінальний суд (МКС) щодо злочинів Росії в Україні.

Пропозицію підтримали лідер опозиції Кейр Стармер і колишній лідер Консервативної партії та член парламенту Іейн Дункан Сміт, повідомила британська газета The Observer.

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Оскільки Росія не ратифікувала Римський статут і, ймовірно, "застосує своє вето в Раді Безпеки ООН проти передачі", МКС залишився не в змозі "розслідувати злочини агресії проти України", пояснюється в заяві Брауна.

Він зазначив, що, маючи справу з президентом Росії Володимиром Путіним, ще перебуваючи на посаді, він зрозумів, що "єдине, що Путін розуміє - це сила".

"Одна з наших сильних сторін — сказати, що це міжнародний злочин. І особливо злочин агресії", – додав Браун.

Британські політики заявили, що трибунал може бути створений за прикладом Нюрнберзького процесу, що проходив у 1945-1946 роках.

"Спеціальний трибунал має бути створений на тих самих принципах, якими керувалися союзники в 1941 році, для розслідування актів агресії Росії в Україні, якій допомагає Білорусь, та того, чи є вони злочином агресії", – йдеться в заяві британських політиків.

Автори заяви додали, що "окрім розслідування та висунення звинувачень президенту Путіну, трибунал може також притягнути до відповідальності членів Ради національної безпеки Росії та, можливо, Білорусі, а також політичних і військових лідерів цієї явно незаконної війни".

Військові злочини РФ в Україні

РФ відкидає звинувачення у скоєнні військових злочинів, незважаючи на численні свідчення зворотного.

У вересні з закликом створити міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів, скоєних РФ в Україні, виступила головуюча в ЄС Чехія.

У листопаді 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висунула пропозицію ЄС створити "спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії".

Розслідування проти влади РФ, а можливо і президента Володимира Путіна, також веде Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. При цьому 13 грудня влада Нідерландів заявила про готовність створити новий трибунал при підтримці ООН для розгляду справ про вторгнення і воєнні злочини РФ в Україні.

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