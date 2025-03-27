Китай може сісти за стіл мирних переговорів щодо України, - глава МЗС Франції

Французький дипломат зауважив, що Пекін може втрутитися у процес із серйозними та добросовісними пропозиціями.

Китай може вплинути на Росію, зокрема, змусити Москву сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту в Пекін з нагоди 50-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами, цитує Le Figaro.

Барро зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І. На спільній пресконференції французький дипломат зауважив, що Париж і Пекін "повинні координувати зусилля, щоб сприяти справедливому та тривалому миру в Україні".

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"Китай також має відіграти певну роль у тому, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів із серйозними та добросовісними пропозиціями", - сказав Барро.

Натомість в МЗС Китаю, інформуючи про підсумки зустрічі з Барро, не згадали про Україну. Водночас у пресрелізі зазначили, що глави МЗС обговорили відносини між Китаєм та ЄС, їх розвиток, економічні питання та клімат.

Війна в Україні: роль Китаю

Як писав УНІАН, Китай став єдиним постачальником до РФ рідкісних металів, необхідних для виробництва зброї. Крім того, Китай є найбільшим покупцем російської нафти, таким чином фінансуючи воєнну економіку країни-агресора.

Також ми розповідали, що на тлі погіршення відносин США з Україною і рештою Європи Китай намагається скористатися моментом і покращити свої відносини з регіоном. При цьому Китай жорстко розкритикував спроби Дональда Трампа нажитися на загнаній у глухий кут Україні.

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