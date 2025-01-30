Офіційно у Китаї заперечують факти постачання Росії компонентів, необхідних для військової промисловості.

Внаслідок запроваджених США та ЄС санкцій Китай став головним постачальником до Росії рідкісних металів, які необхідні для виробництва озброєння – в тому числі, ядерного. Про це повідомляє проєкт "Схеми".

"Китай став для Росії єдиним джерелом галію та германію, а також – одним з лідерів у постачанні стибію, хімічних елементів, необхідних для виробництва зброї, зокрема ядерної. Імпортують ці метали в Росію державні та приватні компанії, які так чи інакше повʼязані з російським військово-промисловим комплексом, купуючи їх у китайських фірм з державним капіталом", – йдеться в матеріалі.

Журналісти проаналізували виток даних з митних баз РФ. Відповідно до отриманої інформації, у 2022 році – після запровадження санкцій – практично зупинилися поставки до Росії галію та германію з усього світу. Але вже у 2023 році монополістом у цьому сегменті став Китай.

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Водночас стибій Москві постачає не лише Китай, а й Обʼєднані Арабській Емірати. Ці держави не долучилися до санкційної коаліції.

Авторам розслідування вдалося ідентифікувати біля 20 китайських компаній, які постачали до Росії ці метали. Третина з них частково належать державі. До прикладу, китайська "Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry", яка є одним із ключовим експортерів германію до РФ, частково належить члену компартії Китаю. Інші акції – компаніям з державним капіталом.

Продукцію цієї компанії отримують, зокрема, заводи, що виробляють оптичні системи для військової техніки.

Ще одним постачальником до Росії галію, германію та стибію є китайська компанія "Vital Technology Group", продукцію якої купує російська "Ферротек Норд", яка належить японському Ferrotec Holding. Російська компанія співпрацює з компанією "Ангстрем", що постачає мікросхеми для російського Міністерства оборони.

Галій, що постачається з Китаю, також використовується у виробництві ядерних снарядів. Він потрібен для стабілізації плутонієвих бомб.

Офіційно у Китаї заперечують факти постачання Росії компонентів, необхідних для військової промисловості. Проте журналісти встановили зв’язки між китайськими державними компаніями та підприємствами, що працюють на армію Росії.

Росія і Китай: інші новини

У 2024 році Китай скоротив закупівлі російського вугілля. Як повідомляє Reuters, Пекін збільшив закупівлі в інших ключових постачальників, насамперед Австралії. Відомо, що закупівлі Китаю 2024 року досягли рекордної позначки в 547,2 мільйона тонн, або 41% від усього вугілля, що продається у світі.

Водночас Пекін придбав рекордні обсяги російської нафти. Зазначається, що обсяги постачань з РФ (включають до себе трубопровідні і морські постачання), становили 108,5 млн метричних тон, або 2,17 млн барелів на добу.

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