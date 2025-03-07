Ван І заявив, що підхід Трампа призведе до "закону джунглів".

Міністр закордонних справ Китаю Ван І розкритикував політику президента США Дональда Трампа, заявивши, що це призведе до "закону джунглів", а також сказав, що війни в Україні "можна було уникнути".

Як пише Associated Press, Ван І заявив, що введені США тарифи загострюють відносини між країнами.

"Жодна країна не повинна фантазувати про те, що вона може пригнічувати Китай і водночас підтримувати з ним хороші відносини. Такі двоїсті дії не сприяють стабільності двосторонніх відносин і зміцненню взаємної довіри", - сказав він.

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Глава МЗС Китаю також піддав різкій критиці політику адміністрації Трампа, спрямовану на забезпечення інтересів США вище за міжнародне співробітництво. За його словами, такий підхід, якщо його приймуть усі країни світу, призведе до "закону джунглів".

"Малі та слабкі країни згорять першими, а міжнародний порядок і правила опиняться під сильним ударом. Великі країни повинні виконувати свої міжнародні зобов'язання... і не прагнути наживатися на слабких і залякувати їх", - заявив він.

Говорячи про війну в Україні, Ван знову підтвердив позицію Китаю, який виступає за вирішення конфлікту шляхом політичних переговорів. При цьому він сказав, що війни "можна було б уникнути".

"Усі сторони повинні винести уроки з цієї кризи. Крім багатьох інших речей, безпека має бути взаємною і рівною, і жодна країна не повинна будувати свою безпеку на небезпеці іншої", - сказав він.

Водночас глава МЗС Китаю наголосив, що китайсько-російські відносини як ніколи сильні, незважаючи на нещодавні консультації між США і Росією з питання припинення війни в Україні. За його словами, цього року Пекін і Москва планують спільні урочистості з нагоди 80-річчя закінчення Другої світової війни.

Китай і війна в Україні

Раніше спеціальний посланник Китаю з європейських справ Лу Шей назвав політику Трампа нахабною і домінуючою, а також зазначив, що доля мирної угоди для України не може визначатися лише Вашингтоном і Москвою.

Також раніше в Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що "боротимуться до кінця" зі США в "тарифній, торговельній або будь-якій іншій війні".

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