У Пекіні різко розкритикували політику нової адміністрації Сполучених Штатів Америки щодо України та європейських союзників США.
Як передає South China Morning Post, спеціальний посланник Китаю у європейських справах Лу Шей заявив, що шокований поводженням Трампа із партнерами. Він назвав його політику нахабною та домінуючою, а також зазначив, що доля мирної угоди для України не може визначатися лише Вашингтоном та Москвою:
"Я вважаю, що європейські друзі повинні замислитися над цим і порівняти політику адміністрації Трампа з політикою китайського уряду. Таким чином, вони побачать, що дипломатичний підхід Китаю робить акцент на мир, дружбу, добру волю і взаємовигідне співробітництво".