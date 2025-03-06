Вона закликають європейців порівняти політику двох країн.

У Пекіні різко розкритикували політику нової адміністрації Сполучених Штатів Америки щодо України та європейських союзників США.

Як передає South China Morning Post, спеціальний посланник Китаю у європейських справах Лу Шей заявив, що шокований поводженням Трампа із партнерами. Він назвав його політику нахабною та домінуючою, а також зазначив, що доля мирної угоди для України не може визначатися лише Вашингтоном та Москвою:

"Я вважаю, що європейські друзі повинні замислитися над цим і порівняти політику адміністрації Трампа з політикою китайського уряду. Таким чином, вони побачать, що дипломатичний підхід Китаю робить акцент на мир, дружбу, добру волю і взаємовигідне співробітництво".

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