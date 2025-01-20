У той же час, постачання до Китаю з Саудівської Аравії зменшилися на 9%.

Постачання російської нафти до Китаю у 2024-му збільшились у порівнянні з 2023 роком на 1% і досягли рекордних показників. Про це повідомляє Reuters.

За даними Головного митного управління КНР, обсяги постачань з РФ (включають до себе трубопровідні і морські постачання), становили 108,5 млн метричних тон, або 2,17 млн барелів на добу.

У той же час, Саудівська Аравія, яка э найбільшими з країн ОПЕК виробником нафти, поставила 78,64 млн тон, або приблизно 1,57 млн барелів на добу. Таким чином, постачання з Саудівської Аравії зменшились на 9% у порівнянні з показниками 2023-го.

Відео дня

Причиною такої динаміки фахівці називають те, що Росія запропонувала Китаю вигідніші ціни.

При цьому загальний імпорт сирої нафти до Китаю, яка є найбільшим в світі покупцем нафти, скоротився у 2024-му на 1,9%. Фахівці пов’язують це з доволі слабкими показниками економічного зростання і зниженням попиту на паливо.

Ринок нафти – головні новини

Раніше повідомлялось, що державні нафтові компанії та великі приватні нафтопереробні підприємства Китаю почали активно скуповувати сиру нафту з Близького Сходу та інших країн. Причиною цього фахівці називають побоювання Пекіну щодо перебоїв у постачанні палива через посилення санкцій проти Росії та Ірану.

Нагадаємо, новий раунд американський обмежень торкнувся понад 180 танкерів і ряду великих російських нафтових виробників. Передбачається, що ці санкції сильно вдарять до здатності Москви фінансувати війну проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: