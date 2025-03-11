В Пекіні вважають себе конструктивним гравцем в "українській кризі".

Китай сподівається, що на переговорах української та американської делегацій у Саудівській Аравії вдастся знайти рішення для закінчення російської війни проти України. Про це на брифінгу заявила спікерка МЗС Китаю Мао Нін.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи. Ми сподіваємося, що сторони зможуть знайти справедливе та тривале рішення, яке буде прийнятним для всіх сторін", – заявила вона.

За словами Мао, Китай готовий працювати з міжнародним співтовариством для політичного врегулювання російської війни проти України, яку офіційний Пекін вперто називає "українською кризою". При цьому в МЗС Китаю стверджують, що Пекін "відіграє конструктивну роль" у зусиллях з наближення миру в Україні.

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Війна в Україні: роль Китаю

Як писав УНІАН, Китай став єдиним постачальником до РФ рідкісних металів, необхідних для виробництва зброї. Крім того, Китай є найбільшим покупцем російської нафти, таким чином фінансуючи воєнну економіку країни-агресора.

Також ми розповідали, що на тлі погіршення відносин США з Україною і рештою Європи Китай намагається скористатися моментом і покращити свої відносини з регіоном. При цьому Китай жорстко розкритикував спроби Дональда Трампа нажитися на загнаній у глухий кут Україні.

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