Каллас звинуватила Росію в тому, що вона "грає в ігри".

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас закликала до припинення вогню в Україні, звинувативши Росію в тому, що вона "грає в ігри"

Як пише The Guardian, Каллас нагадала, що цієї ночі Росія знову запустила по Україні більш ніж 100 безпілотників і закликала посилити тиск на Москву, щоб примусити її до перемир'я.

"Ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона справді захотіла миру, сіла і поговорила з Україною", - каже вона.

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Вона підкреслила, що першочерговим має бути припинення вогню, а потім - переговори.

"Якщо вони це роблять, якщо вони продовжують бомбити Україну весь час, якщо немає припинення вогню, переговори під вогнем неможливі", - заявила Каллас.

Таку саму позицію висловив і міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, заявивши, що Росія може зіткнутися з "масштабними санкціями", якщо не погодиться на перемир'я.

Він заявив, що позиція Франції "дуже зрозуміла: ми хочемо миру, ми хочемо переговорів", оскільки, за його словами, "беззастережне перемир'я в повітрі, на морі та на землі на 30 днів" необхідне для розблокування переговорів.

"Президент Зеленський раз за разом показував, що він відкритий для переговорів, що він хоче дипломатії, що він хоче миру. ... Тим часом, єдиною відповіддю Путіна були нові бомбардування", - сказав він.

Барро заявив, що Франція наполягатиме на "дипломатії... і масштабних санкціях, якщо Росія знову відмовиться серйозно займатися дипломатією і продовжить свою агресію... проти українського народу".

Припинення вогню і мирні переговори

Раніше європейські лідери, включно з Францією, Німеччиною та Польщею, підтримали позицію України щодо необхідності припинення вогню перед початком переговорів. Цю ж позицію озвучив і спецпредставник Трампа Кіт Келлог.

Однак Путін не хоче повного припинення вогню, а натомість він запропонував відновити переговори в Туреччині.

Трамп відреагував на це в соцмережах, заявивши, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині. Зеленський у відповідь повідомив, що він прибуде до Туреччини в четвер, і сподівається, що Путін теж приїде на переговори.

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