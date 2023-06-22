Зазначається, що ініціативу ПАР підтримують Об'єднані Арабські Емірати.

Національні законодавчі органи ПАР і Об'єднаних Арабських Еміратів готові прийняти у себе парламенти України і Російської Федерації. Таким чином хочуть знайти можливі шляхи зближення в умовах війни між двома країнами.

Видання News24 пише, що про це йдеться в парламентському звіті, в якому детально описується робота, виконана південноафриканськими депутатами на 146-й асамблеї Міжпарламентського союзу.

Делегація з Південної Африки взяла участь в Асамблеї, присвяченій сприянню мирному співіснуванню та інклюзивним суспільствам, а також боротьбі з нетерпимістю. Цільова група МПС з мирного врегулювання війни в Україні зустрілася з делегаціями високого рівня депутатів з Росії та України окремо, щоб тримати парламентські дипломатичні канали відкритими для майбутнього миробудівництва.

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В ході зустрічі ОАЕ і ПАР заявили про свою готовність прийняти у себе парламенти кожної країни для подальшого обговорення триваючої війни.

Спікер Національної Асамблеї Носівіве Мапіса-Нкакула виступив з доповіддю і зазначив, що парламенти України і Росії вітали роботу робочої групи.

Наступний крок передбачає залучення двох парламентів до наступного:

надсилання листа з докладним описом способів пом'якшення гуманітарних наслідків війни в чотирьох областях: ядерна безпека, продовольча безпека, захист екологічно вразливих об'єктів, а також доступ до військовополонених і обмін ними;

взаємодія з іншими сторонами, щоб допомогти внести позитивні зміни в триваючу ескалацію конфлікту;

намагаючись знайти можливі шляхи зближення позицій і пропонуючи обом делегаціям зібратися у відповідному місці для обговорення.

Роль пар у російській війні проти України - головні новини

АНК доручив своїм міністрам розглянути можливість перенесення саміту, щоб уникнути необхідності виконувати ордер МКС на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Згідно з переговорами в партії, пропозиції полягали в тому, що Індія, незважаючи на те, що вона приймала саміт у 2019 році, і Китай, попри те, що він приймав його в 2011, 2017 і минулому році, могли бути приймаючими сторонами в цьому році, враховуючи, що вони не є державами-членами МКС і ніколи не підписували Римський статут.

Ситуацію ще більше погіршив Юридичний висновок, запитаний призначеною БРІКС технічною групою, який був представлений міжвідомчому комітету на чолі з віце-президентом Полом Машатіле. Стверджується, що уряд відмовляли від участі Путіна в саміті.

Минулого місяця вибухнула політична буря, коли посол США в ПАР Рубен Брігеті звинуватив цю країну в постачання зброї Росії. Президент Сиріл Рамафоса призначив колишнього суддю Верховного Суду Фінеаса Мохапело головою незалежної комісії з трьох осіб для перевірки правдивості тверджень, пов'язаних з пришвартовуванням російського судна Lady R в Саймонс-Тауні в грудні 2022 року.

Нещодавно Путін і його український колега Володимир Зеленський прийняли у своїх столицях миротворчу місію на чолі з главами шести африканських держав. Рамафоса благав глав обох держав припинити війну.

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