У відомстві наголосили, що Росія не має інтересу до встановлення миру чи завершення війни.

Заступник речника Держдепу США Ведант Пател відреагував на заяви представників африканських країн про те, що президент РФ Володимир Путін відданий мирному врегулюванню розпочатої проти України повномасштабної війни. Він порадив їм не довіряти словам диктатора і дивитися на дії росіян, які продовжують чинити агресію проти мирного населення та інфраструктури України.

"Дії кажуть за себе голосніше, ніж слова, і я просто ще раз зауважу, що ці самі африканські лідери провели час у бомбосховищі під час свого візиту (до Києва – ред.), коли вони були в місті, щоби просувати й обговорювати мирні пропозиції", – наводить слова Патела "Укрінформ"

Він наголосив, що Росія не має інтересу до встановлення миру чи завершення війни.

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"По діях Росії, яка бомбардує Київ, цілить по цивільній й енергетичній інфраструктурі, по багатоквартирних будинках, лікарнях, цілком зрозуміло, що вони не мають суттєвого інтересу до встановлення миру та припинення цієї війни", – заявив Пател, додавши, що цілком зрозуміло, хто саме хоче міцного й справедливого миру, а хто – продовження агресії проти сусідньої країни.

Візити африканських лідерів до України та РФ

16 червня 2023 року до Києва прибула делегація з представників африканських країн, зокрема, президент ПАР Сіріл Рамафоса. Через цей візит столиця тоді застрягла в заторах.

Під час перебування африканських чиновників у Києві, росія здійснила черговий ракетний удар. Столицю ворог атакував "Калібрами" та "Кинджалами" – усі ракети збили сили ППО. Загалом було знищено 6 "Калібрів", 6 "Кинджалів" та два безпілотники.

Після перебування в Києві делегація вирушила до Росії та зустрілася там з російським диктатором Володимиром Путіним. Він розкритикував мирний план африканських лідерів та відкинув ключові його моменти.

Водночас президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що після візиту до столиць України та Росії має підстави для оптимізму в питанні досягнення миру.

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