У Росії заявили, що згодні прийняти іноземну делегацію.

Для обговорення війни в Україні до Росії прибуде делегація ряду країн.

Про це повідомив прес-секретар російського президента Путіна Дмитро Пєсков, пише російське пропагандистське видання РИА Новости. У п'ятницю ПАР ініціював телефонну розмову президентів, вони обговорювали і війну в Україні.

Путін підтримав ідею президента ПАР про участь групи африканських лідерів в обговоренні врегулювання "конфлікту в Україні". Наразі дати візиту узгоджуються.

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Позиція ПАР у війні

Як повідомляв УНІАН, раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що делегація з представників Південної Африки, Єгипту, Республіки Конго, Уганди, Сенегалу та Замбії хоче приїхати до Києва і Москви зі своїм "мирним планом".

Раніше посол Сполучених Штатів Америки Рубен Брігеті заявив, що ПАР передавала Росії зброю. Сам президент Південно-Африканської Республіки відповів, що вони "не ставлять Росію вище інших країн".

Нагадаємо, що під час голосування ООН за резолюцію із закликом до Росії вивести свої війська з України, ПАР утрималася.

На початку травня ЗМІ писали, що влада ПАР запропонувала Путіну підключитися до саміту BRICS за допомогою відеодзвінка, щоб їм не довелося його заарештувати через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

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