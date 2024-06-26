За словами Шольца, очевидно, що Путін, як і раніше, продовжує робити ставку на війну і переозброєння.

Якщо буде реалізовано "мирний план" російського диктатора Володимира Путіна, який передбачає, зокрема, здачу чотирьох українських областей, то Україна не виживе. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, пише Bild.

За словами Шольца, очевидно, що Путін, як і раніше, продовжує робити ставку на війну і переозброєння.

"Це найбільш ясно відображено в його уявній пропозиції про припинення вогню. Її навіть не можна називати таким словом. Але варто подивитися, що в ній міститься. Не тільки припинити вогонь, а й віддати території, які російські війська навіть ще не зайняли в незаконний спосіб. Від України також вимагають демілітаризуватися і відмовитися від будь-якої військової допомоги в майбутньому. Той, хто вірить, що країна Україна це переживе і з цього виросте міцний мир у Європі, мабуть, занадто багато дивиться Russia Today", - заявив Шольц.

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Він додав, що абсолютно ясно, що Росія не хоче миру.

"Це Україна, яка зазнала нападу, хоче миру. Справедливого миру без підпорядкування і страху перед новою агресією", - підкреслив німецький канцлер.

"Мирний план" Путіна - що треба знати

14 червня Путін назвав умови для припинення війни. За його словами, це можливо, якщо Україна повністю відмовиться від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У Bild оцінили, що якби Україна погодилася на умови Москви, то віддала б їй територію в 26 тисяч кв. км, що можна порівняти з площею Північної Македонії, Словенії або Ізраїлю.

Коментуючи слова російського диктатора, Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Путіна треба поставити на місце всіма можливостями.

А міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що Путін не має права диктувати Україні, що робити для досягнення миру. Він наголосив, що очільник Кремля може хоч сьогодні припинити неспровоковану війну, в якій він втратив сотні тисяч військових загиблими та пораненими, якщо цього захоче.

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