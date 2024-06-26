Шольц упевнений, що Україна не переживе наслідки "мирного плану" Путіна / фото European Union

Якщо буде реалізовано "мирний план" російського диктатора Володимира Путіна, який передбачає, зокрема, здачу чотирьох українських областей, то Україна не виживе. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, пише Bild.

За словами Шольца, очевидно, що Путін, як і раніше, продовжує робити ставку на війну і переозброєння.

"Це найбільш ясно відображено в його уявній пропозиції про припинення вогню. Її навіть не можна називати таким словом. Але варто подивитися, що в ній міститься. Не тільки припинити вогонь, а й віддати території, які російські війська навіть ще не зайняли в незаконний спосіб. Від України також вимагають демілітаризуватися і відмовитися від будь-якої військової допомоги в майбутньому. Той, хто вірить, що країна Україна це переживе і з цього виросте міцний мир у Європі, мабуть, занадто багато дивиться Russia Today", - заявив Шольц.

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Він додав, що абсолютно ясно, що Росія не хоче миру.

"Це Україна, яка зазнала нападу, хоче миру. Справедливого миру без підпорядкування і страху перед новою агресією", - підкреслив німецький канцлер.

"Мирний план" Путіна - що треба знати

14 червня Путін назвав умови для припинення війни. За його словами, це можливо, якщо Україна повністю відмовиться від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У Bild оцінили, що якби Україна погодилася на умови Москви, то віддала б їй територію в 26 тисяч кв. км, що можна порівняти з площею Північної Македонії, Словенії або Ізраїлю.

Коментуючи слова російського диктатора, Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Путіна треба поставити на місце всіма можливостями.

А міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що Путін не має права диктувати Україні, що робити для досягнення миру. Він наголосив, що очільник Кремля може хоч сьогодні припинити неспровоковану війну, в якій він втратив сотні тисяч військових загиблими та пораненими, якщо цього захоче.

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