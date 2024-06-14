Путін заявив, що Росія припинить вогонь і піде на переговори, якщо Україна повністю виведе війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також відмовиться від членства в НАТО.

Російський глава Володимир Путін не має права висувати Україні жодних умов для досягнення миру. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, коментуючи заяви Путіна про те, що для початку мирних переговорів Україна має вивести війська з території чотирьох своїх областей, а також заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

"Він не в змозі диктувати Україні, що вона має робити для досягнення миру", - заявив Остін журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Очільник Міноборони США наголосив, що Путін може хоч сьогодні припинити неспровоковану війну, в якій він втратив сотні тисяч військових загиблими і пораненими, якщо цього захоче.

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"І ми закликаємо його це зробити і вивести свої війська із суверенної території України", - зазначив Остін.

Він також додав, що США і союзникам необхідно наростити постачання зброї Україні, оскільки конфлікт вступив у "ключову стадію".

Заяви Путіна про війну в Україні

Сьогодні Путін заявив, що Росія припинить вогонь і піде на переговори, якщо Україна повністю виведе війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також відмовиться від членства в НАТО.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що заява російського диктатора не містить жодних нових мирних пропозицій, він укотре озвучив "стандартний набір агресора".

А в МЗС України заявили, що поява заяв Путіна саме за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру.

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