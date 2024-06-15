Світ має застосувати потужні санкції, щоб російське суспільство відчуло політичну ізоляцію.

Світ сьогодні має поставити на місце усіма економічними та політичними можливостями голову Російської Федерації Володимира Путіна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24.

"Він (Путін – УНІАН) буде діяти, як Гітлер. Ви це побачите. Тому що те саме бачення розділеного світу. Зараз йому потрібно більше країн на свій бік, як було з Гітлером, коли була антигітлерівська коаліція і пронацистські країни. Буде те саме, він буде це робити тільки дайте йому невеличкий успіх, і він піде далі. Він саме такою радикальною нацистською теорією сьогодні тримає своє суспільство. Він дуже небезпечний. Вважаю, що його вже сьогодні треба поставити на місце усіма можливостями", – сказав Зеленський.

За словами президента, тільки посилення України замало для зупинки Росії. Треба застосувати потужні санкції, оскільки російське суспільство має відчувати політичну ізоляцію.

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"Він буде продовжувати заробляти гроші на енергоносіях, які він, до речі, не дає на підтримку свого населення. Вони все це витрачають на зброю", - додав глава держави.

Володимир Зеленський – останні заяви

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ щомісяця випускає виключно по цивільному населенню та інфраструктурі України до 3500 керованих авіаційних бомб (КАБ). За його словами, окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільних з метою залякування.

14 червня Зеленський заявив, що пропозиція щодо припинення вогню від президента Росії Володимира Путіна є ультиматумом, якому не можна довіряти.

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