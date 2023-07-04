Транзитні рейси почнуть курсувати з 5 липня.

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways, що перебуває під санкціями України, запускає для росіян транзитні рейси – з Москви до Ніцци через Тбілісі.

Як повідомляється на сайті перевізника, транзитний рейс до Лазурового узбережжя з однією пересадкою почне курсувати з 5 липня. Рейси з годинною пересадкою в Тбілісі літатимуть до Франції двічі на тиждень – у середу та суботу.

Вартість квитків на цей рейс стартує від 535 доларів (на рейси по середах) та від 633 доларів (на рейси по суботах). Загалом шлях з російської столиці до Ніцци займатиме 8 з половиною годин.

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Напередодні Georgian Airways збільшила кількість щоденних прямих рейсів між Москвою та Тбілісі. Тепер щодня курсує 11 літаків.

Georgian Airways та рейси до РФ - що треба знати

10 травня російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і офіційно дозволив прямі авіарейси до цієї країни. Незабаром Грузія відкрила своє небо для російських авіакомпаній. Вже 19 травня до Грузії прилетів перший прямий авіарейс з РФ за останні 4 роки.

Місцева авіакомпанія Georgian Airways здійснила перший рейс з Тбілісі до Москви 20 травня. Президентка країни Саломе Зурабішвілі оголосила перевізникові бойкот.

На початку липня президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти компаній та осіб, які підтримують агресію РФ, серед них був і грузинський перевізник і його власник. В парламенті Грузії заявили, що санкції – "несправедливий" захід.

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