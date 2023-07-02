Папуашвілі заявив про те, що відновлення авіасполучення з агресором не порушує "солідарність з українським народом", яку проявляє Грузія, а санкції є занадто важкими.

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що санкції введені президентом України Володимиром Зеленським проти авіакомпанії Georgian Airways та її засновника Тамаза Даіашвілі через відновлення польотів до Росії, є "несправедливими".

Як повідомляє російський "Інтерфакс", Папуашвілі заявив про те, що відновлення авіасполучення з агресором не порушує "солідарність з українським народом", яку проявляє Грузія, а санкції, введені Україною є важкими.

"Ухвалене з боку певних представників влади України рішення щодо громадянина Грузії Тамаза Даіашвілі не стало першим важким і несправедливим рішенням проти грузинського народу на тлі тієї солідарності, яку ми проявляємо щодо України", - сказав Папуашвілі, зазначивши при цьому, що в Тбілісі "звикли до подібних рішень Києва", додавши, що українська влада раніше вчиняла і набагато гірше, зокрема, "переховувала на своїй території злочинців", яких Грузія оголосила в розшук.

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Серед таких осіб, він назвав Зураба Адеішвілі (колишній міністр юстиції Грузії) і Гію Лорткіпанідзе (колишній заступник голови МВС Грузії). "Один - радник генерального прокурора України, а інший - заступник начальника української контррозвідки. Двоє злочинців ховаються в Україні", - заявив Папуашвілі.

Авіасполучення з агресором

15 травня Грузія відкрила своє небо для російських авіакомпаній.19 травня 2023 року в країні приземлився перший прямий авіарейс з РФ за останні 4 роки.

27 країн Євросоюзу оголосили демарш Грузії. Демарш передали міністру економіки Левану Давіташвілі. У відповідь міністр заявив, що "контекст Грузії відрізняється від контексту країн-членів Євросоюзу", оскільки країна перебуває в особливо складній ситуації.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот місцевій авіакомпанії Georgian Airways, яка 20 травня виконала рейс з Тбілісі до Москви.

У Грузії почалися масові протести у відповідь на прямі авіарейси і введений безвіз з Росією, які викликали повне здивування у російського диктатора Володимира Путіна.

Станом на 6 червня 2023 року Грузія сіла в калюжу з планами урвати грошей на авіасполученні з Росією. Після того, як Грузія відновила авіасполучення з Росією, громадяни країни-агресора почали масово відмовлятися від послуг грузинської авіакомпанії Georgian Airways. Заповнюваність літаків різко скоротилася, так як туристи вважають за краще добиратися до Тбілісі через Вірменію і Північну Осетію на машинах.

1 липня 2023 року Зеленський ввів жорсткі санкції проти компаній та осіб, які підтримують агресію РФ.

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