До санкційного списку додались підприємства та особи з РФ, Білорусі, Грузії, Казахстану та Кіпру.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів санкції проти ще 291 юридичної та 191 фізичної особи за підтримку агресії РФ.

Відповідний документ оприлюднений Офісом глави держави. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 липня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у ньому.

Згідно з додатками до документу, санкції терміном на 5-10 років застосовані до 291 підприємства, організації, установи з Росії, Грузії, Казахстану, Кіпру, Білорусі. Зокрема під санкціями тепер Джорджіан Ейрвейз (Georgian Airways - авіаперевізник, який відновив сполучення з РФ від 15 червня).

У переліку фізичних осіб переважно громадяни РФ, але є також громадяни з Білорусі та Грузії. Санкції діятимуть 5-10 років.

ЄС застосував проти Росії 11-й пакет санкцій

Як відомо, паралельно країни Євросоюзу також запроваджують санкції проти РФ та країн, які підтримують агресію країни-терориста та її боєздатність. Наразі готується вже 12-й пакет ЄС.

Вчора Зеленський у промові на засіданні Європейської ради подякував Європі за ухвалення 11-го пакету санкцій проти РФ та наголосив, що важливо не зупинятися у цьому процесі. За його поясненням, що менше буде пауз, тим менший шанс, що Росія адаптується до міжнародного тиску та менше знайде спосіб, як обходити санкції. Президент України подякував, що 11-й санкційний пакет приділяє увагу намаганням Росії обійти санкції через треті країни, і закликав цю увагу посилити у 12-му санкційному пакеті ЄС.

Зеленський наголосив, що Росія наразі застосовує для ударів по Україні багато ракет, які були вироблені нещодавно та містять компоненти, які їй продали компанії "вільного світу".

За його словами, світ має повністю зупинити використання Росією відповідних технологій.

Він також підкреслив, що не можна терпіти й шантаж Росія відносно Запорізької АЕС. Глава держави нагадав, що росіяни замінували - найбільшу у Європі станцію. Відтак, він вважає, що російська атомна галузь заслуговує санкцій у відповідь на російський радіаційний шантаж.

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