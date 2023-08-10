Мозирський НПЗ – один з двох нафтопереробних заводів Білорусі.

В Білорусі сталася пожежа на Мозирському нафтопереробному заводі – одному з двох в країні. Про це повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій Білорусі.

"Рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території ВАТ "Мозирський НПЗ" у м. Мозирі на Гомельщині. Постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що 4 серпня СБУ попереджала, що Росія планує влаштувати провокацію на Мозирському НПЗ, аби звинувати Україну і втягнути Білорусь у війну.

Тоді СБУ зазначала, що підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових ЗС РФ та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом "вагнерівців". ДРГ мала вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе "українських диверсантів". У скоєному РФ планує звинуватити Україну.

Щоправда, понад рік тому ГУР МОУ також попереджала про провокацію на Мозирському НПЗ. Буцімто диверсійні групи вже прибули. Але нічого подібного тоді не сталося.

Ситуація довкола Білорусі – останні новини

Напередодні США запровадили додаткові санкції проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Нові обмеження приурочили до третьої річниці початку Білоруської революції, що спалахнула після фальсифікації виборів і була жорстоко придушена білоруськими силовиками.

На цьому фоні Білорусь продовжує влаштовувати провокації проти сусідніх країн, використовуючи з цією метою нелегальних мігрантів з Азії та Африки. Крім того, білоруські спецслужби намагаються вербувати громадян Литви, щоб ті шпигували для Лукашенка.

Вас також можуть зацікавити новини: