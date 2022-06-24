У ГУР зазначили, що для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення вже прибули диверсійні групи.

Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.

Як йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР), за отриманими даними РФ спробує втягнути Білорусь у війну з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення.

"Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним і Шойгу", - зазначається у повідомленні.

ГУР України відомо, що в плани цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі. Тобто, буде використаний сценарій аналогічний застосованому в РФ під час розпалювання війни в Чечні. "Тоді спецслужби РФ організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних "чеченських бойовиків". Відтак, російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи", - повідомили в ГУР.

Як зазначили в розвідці, за задумом кремлівських кураторів "спецоперації", це створить для Лукашенка так званий "казуc беллі". Тобто, формальний привід для розв’язування війни. Вважається, що в цьому випадку у Лукашенка не залишиться можливості уникнути участі у війні.

"Маючи цю інформацію, офіцери Білоруської армії розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря", - підсумували в ГУР.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Інституту ведення війни заявив, що малоймовірно, що диктатор Олександр Лукашенко вступить у війну проти України від імені РФ.

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