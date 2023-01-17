Клеверлі прагне використати зв'язки між країнами, "щоб гарантувати, що врешті-решт український народ переможе".

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі починає дводенну поїздку до США та Канади.

Як пише Sky News, очікується, що Клеверлі переконуватиме союзників передати України більше бойових засобів.

"Великобританія, США та Канада завжди підтримують одне одного, коли це важливо, захищаючи заснований на правилах порядок протягом майже 80 років. Сьогодні ми об’єдналися проти незаконної війни Путіна, і ми продовжуватимемо використовувати наші унікальні міцні зв’язки в сфері оборони та безпеки, щоб гарантувати, що врешті-решт український народ переможе", – сказав Клеверлі напередодні поїздки.

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Очікується, що у США Клеверлі проведе зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Напередодні міністр оборони Бен Уоллес заявив, що Великобританія відправить танки, артилерійські знаряддя та бронетехніку до України. За інформацією Sky News, Клеверлі має намір використати це, аби переконати американців і канадців наслідувати приклад його країни.

"Очікується, що він наголосить на необхідності швидкого надання українцям відповідних бойових засобів, щоб вони могли виграти війну", – пише видання.

Окрім України, Клеверлі, як очікується, обговорюватиме торговельну між Великобританією та США та вступ країни до Всеосяжної та прогресивної угода про транстихоокеанське партнерство (CPTPP), одним з підписантів якої є Канада.

Військова допомога Великобританії Україні

14 січня, британський прем’єр Ріші Сунак у розмові з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про надання Україні танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем. Великобританія стане першою в Європі країною, яка офіційно передасть танки Україні.

За інформацією ЗМІ, йдеться про надання 12 танків. Чотири Challenger 2 першою чергою, ще вісім – найближчим часом. Військові експерти наголошували, що рішення Великобританії надати свої танки має спонукати Німеччину теж піти на це.

16 січня британський міністр оборони Бен Воллес оголосив, Великобританія передасть Україні один з найбільших пакетів військової допомоги. Крім ескадрону танків Challenger 2 йдеться про 100 тисяч артилерійських снарядів, 100 вдосконалених ракет, БпЛА, 100 одиниць бронетехніки тощо.

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