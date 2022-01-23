Штати для зміцнення обороноздатності України передали Києву понад 80 тонн зброї, зазначив міністр оборони нашої держави.

В Україну прибула друга партія військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

"Другий птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для зміцнення обороноздатності України від наших друзів зі США!" – написав він.

За словами Резнікова, "і це ще не кінець".

Міністр зазначив, що вантаж прибув "під надійним захистом".

Нагадаємо, 22 січня в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом Джо Байденом. Цей вантаж включає близько 200 тисяч фунтів летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту.

Нещодавно США виділили додатково $200 млн на військову допомогу Україні.